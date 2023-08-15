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Глава МО Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

1:16
Силовые структуры

Согласно предварительным итогам боёв в зоне СВО, украинский военный ресурс практически полностью исчерпан, следует из заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Глава МО Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан
Фото: kremlin.ru

По его словам, Вашингтон под лозунгом поддержки киевского режима зачищает запасы военной техники в разных странах. Как пояснил генерал армии, власти США расчищают рынок для дальнейшей реализации собственной военно-промышленной продукции. При этом он добавил, что государства, сохраняющие партнёрские отношения с Вашингтоном, будут отдавать большие деньги за эту технику. Кроме того, им придётся ограничить собственный суверенитет в области нацбезопасности, уточнил министр.

"Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан", — подчеркнул Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

Ранее Шойгу сообщил, что военная техника, которую разрекламировал Запад, на практике оказалась далеко не безупречной. Соответствующие образцы, взятые в качестве трофеев в зоне СВО, продемонстрированы на форуме "Армия-2023", добавил руководитель МО России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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