Российские добровольцы Евгений с позывным "Гусар" и Юлия с позывным "Берёза" сыграли свадьбу на передовой в районе Донецка.
По словам молодожёнов, они пришли в полк с разницей всего в два дня. Евгений прибыл в зону проведения СВО из Москвы, Юлия — из Мурманска. Женщина отметила, что старается создавать уютную домашнюю обстановку в том месте, где сейчас служит.
Как пояснил "Гусар", свадьба прошла в ускоренном формате. Пара отправилась в ЗАГС на наряженном автомобиле УАЗ.
"Жизнь течёт по-другому. Эмоции ярче", — подчеркнул Евгений в интервью сайту aif.ru.
Его избранница добавила, что они с мужем решили не брать увольнительные, а после свадьбы сразу приступили к выполнению боевых задач.
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