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Пара российских добровольцев сыграла свадьбу на передовой в зоне спецоперации

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Силовые структуры

Российские добровольцы Евгений с позывным "Гусар" и Юлия с позывным "Берёза" сыграли свадьбу на передовой в районе Донецка.

Пара российских добровольцев сыграла свадьбу на передовой в зоне спецоперации
Фото: freepik.com

По словам молодожёнов, они пришли в полк с разницей всего в два дня. Евгений прибыл в зону проведения СВО из Москвы, Юлия — из Мурманска. Женщина отметила, что старается создавать уютную домашнюю обстановку в том месте, где сейчас служит.

Как пояснил "Гусар", свадьба прошла в ускоренном формате. Пара отправилась в ЗАГС на наряженном автомобиле УАЗ.

"Жизнь течёт по-другому. Эмоции ярче", — подчеркнул Евгений в интервью сайту aif.ru.

Его избранница добавила, что они с мужем решили не брать увольнительные, а после свадьбы сразу приступили к выполнению боевых задач.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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