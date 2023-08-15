Пара российских добровольцев сыграла свадьбу на передовой в зоне спецоперации

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские добровольцы Евгений с позывным "Гусар" и Юлия с позывным "Берёза" сыграли свадьбу на передовой в районе Донецка.

Фото: freepik.com

По словам молодожёнов, они пришли в полк с разницей всего в два дня. Евгений прибыл в зону проведения СВО из Москвы, Юлия — из Мурманска. Женщина отметила, что старается создавать уютную домашнюю обстановку в том месте, где сейчас служит.

Как пояснил "Гусар", свадьба прошла в ускоренном формате. Пара отправилась в ЗАГС на наряженном автомобиле УАЗ.

"Жизнь течёт по-другому. Эмоции ярче", — подчеркнул Евгений в интервью сайту aif.ru.

Его избранница добавила, что они с мужем решили не брать увольнительные, а после свадьбы сразу приступили к выполнению боевых задач.