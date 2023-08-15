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МО Армении: ВС Азербайджана открыли огонь по наблюдателям из ЕС

0:53
Силовые структуры

Наблюдатели от Евросоюза, прибывшие в Армению для помощи в патрулировании региона, стали мишенью для военнослужащих Азербайджана. Министерство обороны кавказского государство сообщило, что перестрелка обошлась без пострадавших.

МО Армении: ВС Азербайджана открыли огонь по наблюдателям из ЕС
Фото: https://english.almayadeen.net

"15 августа около 12:20 [11:20 мск] подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по наблюдателям из ЕС, патрулировавшим район Верин-Шоржа, и их автомобилю. Пострадавших нет".

Напомним, ранее стало известно, что запрос Армении по теме гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН: это случится 16 августа. Ключевой элемент для обсуждения — Лачинский коридор, перекрытый для передвижения.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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