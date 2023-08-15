МО Армении: ВС Азербайджана открыли огонь по наблюдателям из ЕС

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наблюдатели от Евросоюза, прибывшие в Армению для помощи в патрулировании региона, стали мишенью для военнослужащих Азербайджана. Министерство обороны кавказского государство сообщило, что перестрелка обошлась без пострадавших.

Фото: https://english.almayadeen.net

"15 августа около 12:20 [11:20 мск] подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по наблюдателям из ЕС, патрулировавшим район Верин-Шоржа, и их автомобилю. Пострадавших нет".

Напомним, ранее стало известно, что запрос Армении по теме гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН: это случится 16 августа. Ключевой элемент для обсуждения — Лачинский коридор, перекрытый для передвижения.