Минобороны РФ: три украинских беспилотника уничтожены над Калужской областью

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Над Калужской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки трёх беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: mil.ru / Архивное фото

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, попытка террористической атаки зафиксирована 16 августа примерно в 05:00 по московскому времени.

"Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", — отметили в МО России.

В результате инцидента никто не пострадал. Каких-либо повреждений в Калужской области не выявили.

Ночью 10 августа силы ПВО РФ пресекли атаку дронов ВСУ над территориями Калужской и Московской областей, а также Севастополя.