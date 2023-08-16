Над Калужской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки трёх беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, попытка террористической атаки зафиксирована 16 августа примерно в 05:00 по московскому времени.
"Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", — отметили в МО России.
В результате инцидента никто не пострадал. Каких-либо повреждений в Калужской области не выявили.
Ночью 10 августа силы ПВО РФ пресекли атаку дронов ВСУ над территориями Калужской и Московской областей, а также Севастополя.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".