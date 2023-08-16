Украинский порт Рени на Дунае ночью был разбит армией России

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 16 августа, ночью сообщалось, что российские беспилотники "Герань" движутся в сторону Одессы.

Фото: The New York Times / Evan Hill

По информации украинских СМИ, большая группа беспилотников заходила в устье Дуная.

Взрывы слышны были в Одесской, Николаевской областях. Прилёты зафиксированы в портах Измаил и Рени.

Повреждение одного из дунайских портов после ночного удара подтвердил глава Одесской области. Видео ночного удара по порту Рени уже есть в Сети.

"СБУ сидит и локти кусает. Не получится запретить иностранцам на другом берегу снимать прилёты!" — пишет портал "Украина.ру".