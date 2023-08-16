Сегодня, 16 августа, ночью сообщалось, что российские беспилотники "Герань" движутся в сторону Одессы.
По информации украинских СМИ, большая группа беспилотников заходила в устье Дуная.
Взрывы слышны были в Одесской, Николаевской областях. Прилёты зафиксированы в портах Измаил и Рени.
Повреждение одного из дунайских портов после ночного удара подтвердил глава Одесской области. Видео ночного удара по порту Рени уже есть в Сети.
"СБУ сидит и локти кусает. Не получится запретить иностранцам на другом берегу снимать прилёты!" — пишет портал "Украина.ру".
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".