В Сети появились кадры охоты "Гераней" на критические объекты в Харькове

В Интернете появились видеокадры охоты российских беспилотников "Герань" на военную критическую инфраструктуру в Харькове.

Фото: https://www.toprq.com/displayimage.php?pid=438799

Об этом сообщает ведущий Первого канала Руслан Осташко со ссылкой на Telegram-канал "Харьков Life"

"Предварительно, прилёты наших дронов были зафиксированы в районе железнодорожной станции, где располагаются склады ВСУ и ПВО", — отмечает журналист.

Он отмечает, что на видеоролике слышно, как беспилотный аппарат "Герань" украинцы пытаются сбить из стрелкового оружия, а переданные Киеву Западом хвалёные системы ПВО "почему-то не срабатывают".