В Интернете появились видеокадры охоты российских беспилотников "Герань" на военную критическую инфраструктуру в Харькове.
Об этом сообщает ведущий Первого канала Руслан Осташко со ссылкой на Telegram-канал "Харьков Life"
"Предварительно, прилёты наших дронов были зафиксированы в районе железнодорожной станции, где располагаются склады ВСУ и ПВО", — отмечает журналист.
Он отмечает, что на видеоролике слышно, как беспилотный аппарат "Герань" украинцы пытаются сбить из стрелкового оружия, а переданные Киеву Западом хвалёные системы ПВО "почему-то не срабатывают".
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