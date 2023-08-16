В Соединённых Штатах готовят новую пандемию.
Сейчас там активно ищут очередные мутации разных вирусов. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ) Игорь Кириллов.
По его словам, в июле стало известно о создании американцами управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования.
В приоритетные направления для этого управления входят работы по созданию препаратов и вакцин для купирования вирусов и их измененных вариантов, подытожил начальник РХБЗ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".