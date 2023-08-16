США готовят новую пандемию: очередные мутации вирусов в поиске

В Соединённых Штатах готовят новую пандемию.

Фото: Сайт Минобороны РФ

Сейчас там активно ищут очередные мутации разных вирусов. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ) Игорь Кириллов.

По его словам, в июле стало известно о создании американцами управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования.

В приоритетные направления для этого управления входят работы по созданию препаратов и вакцин для купирования вирусов и их измененных вариантов, подытожил начальник РХБЗ.