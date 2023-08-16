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Балицкий о массовых расстрелах в рядах ВСУ: "Рыдания, мольбы и стоны"

1:04
Силовые структуры

Солдат ВСУ расстреливают за отказ наступать. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий о массовых расстрелах в рядах ВСУ: "Рыдания, мольбы и стоны"
Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

"Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется", — в эфире "Первого канала" сказал врио губернатора региона.

По его словам, отказ идти в "мясные штурмы" стал массовым явлением в ВСУ. Националисты не хотят отправляться в контрнаступ даже под угрозой расстрелов, которые иногда видят с квадрокоптеров бойцы ВС РФ.

Балицкий отметил, что в рядах украинской армии заканчиваются "мотивированные" бандеровцы. По радиоперехватам врага можно услышать рыдания, стоны и мольбы боевиков, лишь бы только не наступать на русские позиции.

Ранее он сообщил, что около полутысячи солдат ВСУ отказались от наступления на Запорожском фронте.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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