Солдат ВСУ расстреливают за отказ наступать. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.
"Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется", — в эфире "Первого канала" сказал врио губернатора региона.
По его словам, отказ идти в "мясные штурмы" стал массовым явлением в ВСУ. Националисты не хотят отправляться в контрнаступ даже под угрозой расстрелов, которые иногда видят с квадрокоптеров бойцы ВС РФ.
Балицкий отметил, что в рядах украинской армии заканчиваются "мотивированные" бандеровцы. По радиоперехватам врага можно услышать рыдания, стоны и мольбы боевиков, лишь бы только не наступать на русские позиции.
Ранее он сообщил, что около полутысячи солдат ВСУ отказались от наступления на Запорожском фронте.
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