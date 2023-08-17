ВС РФ ликвидировали танк и миномёт ВСУ в районе Каховской ГЭС

Российские солдаты уничтожили украинские танк и миномёт, при помощи которых была проведена попытка обстрела позиций рядом с Каховской ГЭС. Подробностями поделился пулемётчик с позывным Марио.

Фото: МО Украины

"Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномёт, подавил огнём вражеский танк, больше он не работал".

Помимо этого, ВС РФ удалось ликвидировать автобус, перевозящий оружие с одной точки на другую.

Напомним, ранее, 15 августа, стало известно об отсутствии света у части жителей Днепра. Причина тому — недавний обстрел БПЛА украинских войск.