Российские солдаты уничтожили украинские танк и миномёт, при помощи которых была проведена попытка обстрела позиций рядом с Каховской ГЭС. Подробностями поделился пулемётчик с позывным Марио.
"Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномёт, подавил огнём вражеский танк, больше он не работал".
Помимо этого, ВС РФ удалось ликвидировать автобус, перевозящий оружие с одной точки на другую.
Напомним, ранее, 15 августа, стало известно об отсутствии света у части жителей Днепра. Причина тому — недавний обстрел БПЛА украинских войск.
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