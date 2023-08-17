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ВС РФ ликвидировали танк и миномёт ВСУ в районе Каховской ГЭС

Силовые структуры

Российские солдаты уничтожили украинские танк и миномёт, при помощи которых была проведена попытка обстрела позиций рядом с Каховской ГЭС. Подробностями поделился пулемётчик с позывным Марио.

ВС РФ ликвидировали танк и миномёт ВСУ в районе Каховской ГЭС
Фото: МО Украины

"Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномёт, подавил огнём вражеский танк, больше он не работал".

Помимо этого, ВС РФ удалось ликвидировать автобус, перевозящий оружие с одной точки на другую.

Напомним, ранее, 15 августа, стало известно об отсутствии света у части жителей Днепра. Причина тому — недавний обстрел БПЛА украинских войск.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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