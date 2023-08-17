Марочко рассказал, что наёмники из Германии ставят мины на Купянском направлении

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Установкой немецких мин, которые ФРГ передала ВСУ, на Купянском направлении будут заниматься военные сапёры из Германии, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: "Anti-Tank Mine" by Steven Thomas Howell is licensed under CC BY 2.0.

Он добавил, что на военный склад возле населённого пункта Купянск накануне привезли большую партию противотанковых кумулятивных мин DM-22.

"По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием", — пояснил Марочко в интервью РИА Новости.

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