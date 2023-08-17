Установкой немецких мин, которые ФРГ передала ВСУ, на Купянском направлении будут заниматься военные сапёры из Германии, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Он добавил, что на военный склад возле населённого пункта Купянск накануне привезли большую партию противотанковых кумулятивных мин DM-22.
"По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием", — пояснил Марочко в интервью РИА Новости.
Ранее американский военный аналитик предупредил, что в настоящее время у Киева остался единственный шанс сохранить территории Украины.
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