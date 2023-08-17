ТАСС: ЗРПК "Панцирь-С" повысил эффективность против ракет Storm Shadow

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зенитно-ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" стали эффективнее противодействовать ракетам Storm Shadow в зоне проведения спецоперации.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в государственную корпорацию "Ростех", эксперты внедрили в "Панцири" важные доработки, позволившие увеличить эффективность их использования.

Отмечается, что теперь ЗРПК способны бороться даже со "сложными" снарядами и ракетами большой дальности, такими как Storm Shadow.

Судя по результатам боевых применений, конструкторские решения были утверждены своевременно и правильно, уточнили сотрудники "Высокотехнологичных комплексов".

Они добавили, что ЗРПК "Панцирь-С" создали в России задолго до специальной военной операции (СВО). По их словам, комплекс является универсальным средством защиты.

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