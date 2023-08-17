Макаренко о скандале с посмертными наградами для бойцов ЧВК "Вагнер": это недопустимо

2:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Общественный деятель Эрнест Макаренко прокомментировал информацию СМИ о действиях vинобороны, по словам родственников бойцов, отказавшегося выдавать посмертные награды героям, погибшим в зоне СВО ради защиты своей Родины. По его словам, имя каждого бойца должно быть увековечено, а семьи обеспечены.

Фото: Министерство обороны РФ

По информации осведомленных телеграм-каналов, родственники участников ЧВК "Вагнер" жалуются, что посмертные награды для 450 погибших бойцов до сих пор не выданы. Уточняется, что Минобороны РФ отказывается принимать соответствующие заявки. При этом в оборонном ведомстве заверяли, что бойцы и герои, проявившиеся выдающиеся навыки во время штурма Бахмута, будут удостоены государственных наград.

"Если уже было принято решение, что их надо наградить, что это люди заслуженные, то безусловно дискриминировать героев, погибших за Россию по принадлежности к какой-то организации, по предубеждению какому-то личному, это недопустимо. В данном случае я думаю, что военное руководство разберется и наведет порядок. Самое главное, чтобы герои не были забыты, чтобы их семьи не были забыты", — сказал Макаренко в беседе с Pravda.Ru.

Общественник также отмечает, что именно забота о семьях погибших героев и увековечивание их памяти должны отражаться на деле, а не только словах.

"Если где-то в это вмешивается необъективная какая-то ситуация, личный фактор человеческий, отношение какое-то небрежное к реальным подвигам, это конечно недопустимо, это должно пресекаться и люди такие, если они это делают системно, из личной какой-то неприязни, не должны работать на своих должностях, это однозначно. Сейчас все государство должно работать не просто на победу, но и на возвеличивание подвига героев-победителей, героев, положивших жизнь за эту нашу будущую победу", — убежден Макаренко.

Ранее сообщалось, что указание не работать с государственными наградами для 450 погибших бойцов ЧВК "Вагнер" дал Сергей Шойгу.