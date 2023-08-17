Ходаковский заявил о невозможности победы ВС Росси над Украиной в ближайшее время

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель руководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что основной перспективой для СВО становится достижение перемирия. Он заявил о приближении спецоперации к фазе, которая наиболее выгодна Киеву — "ни мира, ни войны". По его мнению, этот этап мог случиться ещё в 2014 году, если бы Москва признала территории и официально взяла бы их под опеку.

Фото: https://www.nationalreview.com/2018/01/us-eu-ukraine-military-assistance-increase-called/amp/

"Можем ли мы военным образом свалить Украину? Сейчас и в ближайшей перспективе — нет. Когда я сам в себе рассуждаю о нашей победе в этом конфликте — я не имею ввиду, что мы поползём, как и они, вперёд, превращая всё в "бахмуты" на своём пути. И лёгкого занятия городов я не предусматриваю", — написал Ходаковский в своём telegram-канале.

Эксперт утверждает, что "ход дела направлен к перемирию", поскольку в российской экономике начались "определённые процессы", обусловленные значительной нагрузкой. Однако, несмотря на сложности, Россия умело удерживает баланс и сохраняет стабильность, способную продлиться в течение продолжительного времени. Он отмечает, что хотя у РФ есть свои проблемы, страна способна выдержать стрессовое положение без того, чтобы вся система рухнула. В отличие от этого, Украина лишена такой возможности.