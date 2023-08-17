Эксперт Лебович: военная интервенция в Нигер может нанести ущерб ECOWAS

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военное вторжение солдат стран-участниц Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер может принести негативные последствия для самой организации. Такое мнение выразил научный сотрудник нидерландского института международных отношений Clingendael Эндрю Лебович.

Фото: buraktumler / Shutterstock.com.

"Интервенция может иметь неприятные последствия и навредить организации, а неспособность добиться никаких уступок [от мятежников] может политически ослабить сообщество в и без того нестабильное время".

Эксперт уверен, что мятежники не собираются в ближайшее время покидать свои позиции, так как они сейчас активно работают над укреплением своей власти в государстве. А у ECOWAS, в свою очередь, "мало рабочих вариантов", учитывая неудачные переговоры.

На данный момент в столице Ганы — городе Аккра — проходит экстренное совещание начальников генеральных штабов вооруженных сил государств ECOWAS. Решается вопрос о проведении специальной военной операции по освобождению Нигера и свержению мятежников. Ряд официальных встреч пройдет в период с 17 по 18 августа.