Военное вторжение солдат стран-участниц Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер может принести негативные последствия для самой организации. Такое мнение выразил научный сотрудник нидерландского института международных отношений Clingendael Эндрю Лебович.
"Интервенция может иметь неприятные последствия и навредить организации, а неспособность добиться никаких уступок [от мятежников] может политически ослабить сообщество в и без того нестабильное время".
Эксперт уверен, что мятежники не собираются в ближайшее время покидать свои позиции, так как они сейчас активно работают над укреплением своей власти в государстве. А у ECOWAS, в свою очередь, "мало рабочих вариантов", учитывая неудачные переговоры.
На данный момент в столице Ганы — городе Аккра — проходит экстренное совещание начальников генеральных штабов вооруженных сил государств ECOWAS. Решается вопрос о проведении специальной военной операции по освобождению Нигера и свержению мятежников. Ряд официальных встреч пройдет в период с 17 по 18 августа.
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