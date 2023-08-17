Сейчас не надо, чтобы армия Украины останавливалась, она должна дальше "долбиться" о русскую оборону, чтобы их до конца добили.
И через месяц тогда эта "лавочка с контрнаступлением" закончится, отмечает депутат Госдумы РФ, генерал-майор Андрей Гурулёв.
По его словам, сегодня у ВСУ огромная проблема с личным составом.
"Приедут ли наёмники? Они уже там были, но поразбежались. В такой войне наёмники участвовать не будут. Одно дело было где-то в Ираке, в Афганистане, чуть где-то пострелял, ходишь бравый, тебе бабла отвалили, здесь всё не так. Это не та армия, тебя запакуют в целлофановый пакет, отправят обратно", — подчеркнул эксперт.
Он подытожил, что ключевая проблема Вооружённых сил Украины сегодня — это люди.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.