Гурулёв о наёмниках ВСУ: "Приезжай, тебя запакуют в целлофановый пакет и отправят обратно"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сейчас не надо, чтобы армия Украины останавливалась, она должна дальше "долбиться" о русскую оборону, чтобы их до конца добили.

Фото: newsweek.com

И через месяц тогда эта "лавочка с контрнаступлением" закончится, отмечает депутат Госдумы РФ, генерал-майор Андрей Гурулёв.

По его словам, сегодня у ВСУ огромная проблема с личным составом.

"Приедут ли наёмники? Они уже там были, но поразбежались. В такой войне наёмники участвовать не будут. Одно дело было где-то в Ираке, в Афганистане, чуть где-то пострелял, ходишь бравый, тебе бабла отвалили, здесь всё не так. Это не та армия, тебя запакуют в целлофановый пакет, отправят обратно", — подчеркнул эксперт.

Он подытожил, что ключевая проблема Вооружённых сил Украины сегодня — это люди.