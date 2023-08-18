Украинский диверсант, которого завербовала СБУ, превратился в дезертира. Мужчина получил распоряжение попытаться уничтожить российский ЗРК "Бук" в херсонской области, но вместо этого увидел военных ВС РФ и всё им рассказал.
До этого украинец служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, но в феврале этого года сбежал, потому что "не хотел воевать". Но на него вышли сотрудники СБУ.
По словам мужчины, на это шаг его подтолкнули угрозы со стороны украинских служб.
"Дал координаты российского зенитного комплекса "Бук" и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что "ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдём, убьём, жизни не дадим тебе". Под этими угрозами я пошёл туда, но увидел там оцепление и решил рассказать всё, как есть", — рассказал дезертир РИА Новости.
После откровенного рассказа мужчину задержали.
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