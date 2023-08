Украинский диверсант, которого завербовала СБУ, превратился в дезертира. Мужчина получил распоряжение попытаться уничтожить российский ЗРК "Бук" в херсонской области, но вместо этого увидел военных ВС РФ и всё им рассказал.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.