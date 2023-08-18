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Гагин: ВСУ безуспешно стараются выйти на фланги Угледарского направления

Силовые структуры

Украинское командование во что бы то ни стало пытается вывести ВСУ на фланги Угледарского направления, хотя для этого им приходится перебрасывать сюда ресурсы с других участков. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Гагин: ВСУ безуспешно стараются выйти на фланги Угледарского направления
Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Чиновник отметил, что самые серьёзные сражения сейчас происходят в районе Урожайного.

Однако, по словам Гагина, ВСУ пока не могут выйти на фланги Угледарского направления, потому что силы украинской армии растянуты. Однако Киев не оставляет попыток прорваться на этом участке, добавил чиновник.

"И попытка выйти на фланги угледарского направления съедает силы с других направлений, то есть они вынуждены были перебрасывать туда часть сил и средств, оголяя какие-то другие направления, видимо, в попытке там сделать какой-то прорыв, сделать картинку", — сказал Гагин в эфире Первого канала.

Гагин добавил, что растягивание сил губительно сказывается на ВСУ, украинские бойцы всё чаще бросают свои позиции и убегают.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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