Украинское командование во что бы то ни стало пытается вывести ВСУ на фланги Угледарского направления, хотя для этого им приходится перебрасывать сюда ресурсы с других участков. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.