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Алаудинов: потери ВСУ за время контрнаступления составили более 40 тысяч бойцов

Силовые структуры

С начала летнего контрнаступления ВСУ потеряли более 40 тысяч военных убитыми. Эта цифра не окончательная, она с каждым днём увеличивается, сообщил командир чеченского спецназа "Ахмат” Апти Алаудинов.

Алаудинов: потери ВСУ за время контрнаступления составили более 40 тысяч бойцов
Фото: МО Украины

Замкомандующего 2-м армейским корпусом российской армии подчеркнул, что он говорит только о безвозвратных потерях, без учёта раненых.

"У них потери только в одном данном "контрнаступе" уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями. Цифра достоверная, и она с каждым днем двигается все вверх и вверх", — сказал Алаудинов на телеканале "Россия 1”.

Алаудинов обратил внимание, что за три месяца продолжающегося контрнаступления украинская армия никуда не продвинулась. При этом ВСУ уже лишились почти половины военной техники, которая была передана Киеву Западом в качестве военной помощи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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