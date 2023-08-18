Власти Великобритании расследует действия больницы, где работала убийца младенцев

Правительство Соединенного Королевства выдало распоряжение провести независимое расследование в отношении Больницы графини Честерской в городе Честер, столице графства Чешир. Это решение было принято после приговора бывшей медсестре Люси Летби. В заявлении, распространенном министерством здравоохранения Великобритании, отмечается, что Летби была признана судом Манчестера виновной в убийстве семи новорожденных детей и в покушении на убийство еще шести, пишет ТАСС.
Расследование будет охватывать более широкие обстоятельства произошедшего в Больнице графини Честерской, включая проблемы управления и принятия решений. Также будет изучено, какие действия предпринимались регулирующими органами и Национальной службой здравоохранения. Судебное разбирательство сфокусировалось на действиях Люси Летби в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда она работала в больнице Честера. Всего в отношении неё было выдвинуто 22 обвинения. Присяжные заседатели провели более 110 часов обсуждая дело, и в результате был вынесен приговор.
Полиция также расследует возможное причастие Летби к другим убийствам. Проверяется информация о пребывании около 4 тысяч детей в неонатальных отделениях двух больниц — Честера и Ливерпуля, где Летби работала с 2012 по 2016 год.
Люси Летби отрицает свою вину в совершенных преступлениях. Она утверждает, что смерти новорожденных были вызваны плохой гигиеной в больнице и недостаточной подготовкой персонала. Её защита указывала на возможный сговор других медсестер, чтобы замаскировать недостатки в больнице, однако присяжные не приняли эту версию событий.
СМИ Великобритании называют Люси Летби самой грозной серийной убийцей детей в современной истории страны. Суд назначен для оглашения приговора состоится 21 августа. В соответствии с совокупностью преступлений, Летби может быть приговорена к пожизненному заключению.
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