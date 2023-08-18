Живов: "ВСУ прорываются к критическому рубежу, может быть беда"

Армия Украины стремится продавить оборону ВС РФ и прорваться к Азовскому морю.

Фото: newsweek.com

ВСУ уже почти достигли критического рубежа, отмечает волонтёр Алексей Живов.

"У Старомлиновки это уже критический рубеж. Отступление за неё уже будет грозить последствиями. Пишут про штурмовиков ВСУ под наркотой. Какие-то сильно тонизирующие психические препараты от американской фармы. Если свежие силы не введут в бой и не начнут контратаковать, может случиться беда", — заявил блогер.

Данные об атаках националистов под наркотическими препаратами подтверждают многие эксперты. Фактически в атаку идут зомби, подчёркивают военкоры.

Судя по всему, наступление ВСУ продолжится минимум до начала сентября. Изменить ситуацию может ввод новых сил ВС и кардинальное наращивание ударов по тылам, подытожил аналитик.