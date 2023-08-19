Провал контрнаступления украинской армии открывает новые возможности для выполнения поставленных перед ВС РФ на Украине задач, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
По его словам, именно поэтому в Ростов-на-Дону лично прилетел президент России Владимир Путин, который обсудил с офицерами новую стратегию СВО.
"Провал наступления ВСУ, которое уже очевидно не достигло своих стратегических и даже оперативных задач, выводит на повестку дня вопрос — какие активные шаги будет предпринимать наше командование, используя ослабление ВСУ после летних неудач", — написал Рожин в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что летняя часть кампании подходит к концу, наступает время дождей и распутицы, что заставит российских офицеров перерабатывать текущую тактику и стратегию.
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