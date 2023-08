Your browser does not support the audio element.

Провал контрнаступления украинской армии открывает новые возможности для выполнения поставленных перед ВС РФ на Украине задач, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Фото: "Vladimir Putin answered questions from Russian journalists following the BRICS Summit (2016-10-16) 02" by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.