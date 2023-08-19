Армия России овладела наблюдательным постом, опорником и уничтожила более взвода солдат ВСУ на Купянском фронте.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На этом же направлении российская армия продолжила наступать в направлении н. п. Ольшан.
"Уничтожены орудия М109 "Паладин" в районе Кучеровки и М777 в районе Зеленого Гая, а также два миномёта в районе Берестового. ВСУ провели пять контратак на наши позиции. Все атаки успешно отражены, потери противника составили до взвода живой силы", — в частности пишут военкоры.
Средствами противовоздушной обороны расчёт зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" уничтожил реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS в районе посёлка Токарёвка.
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