Армия РФ захватила опорный пункт и уничтожила свыше взвода ВСУ на Купянском фронте

Армия России овладела наблюдательным постом, опорником и уничтожила более взвода солдат ВСУ на Купянском фронте.

Фото: stat.mil.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На этом же направлении российская армия продолжила наступать в направлении н. п. Ольшан.

"Уничтожены орудия М109 "Паладин" в районе Кучеровки и М777 в районе Зеленого Гая, а также два миномёта в районе Берестового. ВСУ провели пять контратак на наши позиции. Все атаки успешно отражены, потери противника составили до взвода живой силы", — в частности пишут военкоры.

Средствами противовоздушной обороны расчёт зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" уничтожил реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS в районе посёлка Токарёвка.