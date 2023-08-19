ВС Украины могут направить на участок вооружённого столкновения в Запорожье британский эшелон. Об этом проинформировал источник в службе внешней разведки РФ.
Для того, чтобы достичь цели в Запорожье, на данный участок выбросили три эшелона украинских солдат. Предполагалось, что они создадут плацдарм на этом направлении для изматывания российских войск и прорыва обороны.
"Следующий этап должен ознаменоваться вступлением в бой британского эшелона", — пишет "МК", ссылаясь на источник.
Военный эксперт, разведчик Анатолий Матвийчук полагает, что иностранные военные, вероятно, будут в роли инструкторов.
Как сообщает telegram-канал "Дневник десантника", на Запорожский фронт вместе с британским эшелоном будет переброшен американский.
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