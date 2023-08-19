Под Киевом прогремели сильные взрывы. Сейчас в украинской столице поднимается столб дыма, однако воздушная тревога не объявлялась. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно, как что-то взрывается уже во время задымления.
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал взрывы и отметил, что возгорание произошло в районе Кольцевой дороги на территории промзоны. Причины устанавливаются.
"Пожар возник в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги", — заявил он.
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