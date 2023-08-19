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В Чернигове место презентации производителей БПЛА Украины тщательно скрывалось

0:51
Силовые структуры

Сегодня, 19 августа, ракета ОТРК "Искандер" поразила центр Чернигова.

В Чернигове место презентации производителей БПЛА Украины тщательно скрывалось
Фото: Сайт Минобороны РФ

Pravda.Ru уже сообщала, что уничтожено здание местного драмтеатра, где при поддержке Черниговской ОВА проходила презентация местных производителей дронов и представителей лётных школ.

"Презентацию обещали провести в безопасном месте, точный адрес которого сообщали лишь за четыре часа до события. Не помогло…" — сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель.

В Центре поддержки аэроразведки Украины уже подтвердили удар, но не назвали место взрыва. При этом характерно, что конкретное место выставки, сообщали только проверенным людям. Сейчас Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет всех.

Местные власти также заявляют, что проведение мероприятия с ними не согласовывали.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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