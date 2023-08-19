Россия нанесла удар по драмтеатру в Чернигове, где проходила выставка военных дронов

Российские войска при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" нанесли удар по черниговскому Областному драмтеатру. В этом время там проходила выставка ударных и разведывательных дронов.

Ранее мероприятие анонсировали организаторы Victory Drones и Dignitas Fund. В презентации принимали участие производители беспилотников и военные ВСУ.

"Уже раздаются призывы наказать тех, кто допустил публикацию этого анонса", — сообщает "Политика страны".