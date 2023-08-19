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Россия нанесла удар по драмтеатру в Чернигове, где проходила выставка военных дронов

Силовые структуры

Российские войска при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" нанесли удар по черниговскому Областному драмтеатру. В этом время там проходила выставка ударных и разведывательных дронов.

Ранее мероприятие анонсировали организаторы Victory Drones и Dignitas Fund. В презентации принимали участие производители беспилотников и военные ВСУ.

"Уже раздаются призывы наказать тех, кто допустил публикацию этого анонса", — сообщает "Политика страны".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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