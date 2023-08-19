В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши вооружённых сил Украины (ВСУ) Арианы с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении ещё 7 августа, но известно об этом стало только сегодня.
Российские экспертные Telegram-каналы пишут, что "супер-снайпер" была ликвидирована бойцом группировки "Отважные" в результате снайперской дуэли. Других подробностей пока нет.
Ранее сегодня стало известно об ударе баллистической ракетой по зданию драмтеатра в Чернигове, где проводилась выставка дронов с участием "иностранных военных специалистов". Власти города заявили о многочисленных раненых и погибших.
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Мошенница выудила у раненого ветерана почти два миллиона рублей.