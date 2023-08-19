Боец "Отважных" в ходе дуэли ликвидировал "супер-снайпера" ВСУ Ариану с позывным "Молния"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши вооружённых сил Украины (ВСУ) Арианы с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении ещё 7 августа, но известно об этом стало только сегодня.

Фото: Вадим Савицкий

Российские экспертные Telegram-каналы пишут, что "супер-снайпер" была ликвидирована бойцом группировки "Отважные" в результате снайперской дуэли. Других подробностей пока нет.

Ранее сегодня стало известно об ударе баллистической ракетой по зданию драмтеатра в Чернигове, где проводилась выставка дронов с участием "иностранных военных специалистов". Власти города заявили о многочисленных раненых и погибших.