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Боец "Отважных" в ходе дуэли ликвидировал "супер-снайпера" ВСУ Ариану с позывным "Молния"

0:43
Силовые структуры

В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши вооружённых сил Украины (ВСУ) Арианы с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении ещё 7 августа, но известно об этом стало только сегодня.

Боец "Отважных" в ходе дуэли ликвидировал "супер-снайпера" ВСУ Ариану с позывным "Молния"
Фото: Вадим Савицкий

Российские экспертные Telegram-каналы пишут, что "супер-снайпер" была ликвидирована бойцом группировки "Отважные" в результате снайперской дуэли. Других подробностей пока нет.

Ранее сегодня стало известно об ударе баллистической ракетой по зданию драмтеатра в Чернигове, где проводилась выставка дронов с участием "иностранных военных специалистов". Власти города заявили о многочисленных раненых и погибших.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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