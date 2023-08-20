Российские бойцы отразили несколько попыток ВСУ атаковать в направлении Урожайного, сообщили в Минобороны РФ.
По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, российские военные отразили попытки ВСУ атаковать при поддержке авиации и артиллерии.
"Рядовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного", — рассказал Чехов РИА Новости.
Как подчеркнул начальника пресс-центра группировки "Восток". в результате противник понёс серьёзные потери в боевой технике, живой силе и лишился опорных пунктов. Боевики ВСУ отступили.
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