Минобороны: ВСУ предприняли несколько попыток атаковать в направлении Урожайного

Российские бойцы отразили несколько попыток ВСУ атаковать в направлении Урожайного, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, российские военные отразили попытки ВСУ атаковать при поддержке авиации и артиллерии.

"Рядовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного", — рассказал Чехов РИА Новости.

Как подчеркнул начальника пресс-центра группировки "Восток". в результате противник понёс серьёзные потери в боевой технике, живой силе и лишился опорных пунктов. Боевики ВСУ отступили.