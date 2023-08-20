Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
CBS News: в Европе сравнили туристов из США и Британии с "паршивыми овцами"
Экс-советник главы Пентагона заявил о пропаже помощи ВСУ: исчезает на чёрном рынке
Губернатор Старовойт: БПЛА врезался в крышу вокзала в Курске — пятеро ранены
На Украине заявили, что спокойно относятся к заявлениям Запада о провале "контрнаступа"
Экс-разведчик США Риттер: западная техника для ВСУ — мусор. Лучше бы дали советскую.
Лада Дэнс впервые после ДТП вышла на сцену на Дне города в Нижнем Новгороде
Командующий ВВС Украины пожаловался на моментальное поражение самолётов сразу после взлёта
В Воронеже задержали беженца с Украины, срывавшего с детей символику Z и армии РФ
Министр обороны Резников сообщил, что готов подать в отставку

Минобороны: ВСУ предприняли несколько попыток атаковать в направлении Урожайного

Силовые структуры

Российские бойцы отразили несколько попыток ВСУ атаковать в направлении Урожайного, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны: ВСУ предприняли несколько попыток атаковать в направлении Урожайного
Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, российские военные отразили попытки ВСУ атаковать при поддержке авиации и артиллерии.

"Рядовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного", — рассказал Чехов РИА Новости.

Как подчеркнул начальника пресс-центра группировки "Восток". в результате противник понёс серьёзные потери в боевой технике, живой силе и лишился опорных пунктов. Боевики ВСУ отступили. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Супер-снайпер ВСУ с позывным "Молния" ликвидирована на Украине

В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.

Боец "Отважных" в ходе дуэли ликвидировал "супер-снайпера" ВСУ Ариану с позывным "Молния"
Обнаружены американцы, которые могли погибнуть вместе с ЗРК Patriot под Киевом
Версия: вместе с ЗРК Patriot на Украине погиб персонал авиабазы "Тинкер" в Оклахоме
В Сети появились кадры мощного взрыва после удара ракеты в Чернигове
В Чернигове нанесён удар по зданию СБУ ракетами "Искандер"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
В Турции назвали критерии отбора в БРИКС
ВСУ прорываются к критическому рубежу у Старомлиновки
Путин лично прибыл в штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону
Путин лично прибыл в штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону
Последние материалы
Губернатор Старовойт: БПЛА врезался в крышу вокзала в Курске — пятеро ранены
На Украине заявили, что спокойно относятся к заявлениям Запада о провале "контрнаступа"
Экс-разведчик США Риттер: западная техника для ВСУ — мусор. Лучше бы дали советскую.
Лада Дэнс впервые после ДТП вышла на сцену на Дне города в Нижнем Новгороде
Командующий ВВС Украины пожаловался на моментальное поражение самолётов сразу после взлёта
В Воронеже задержали беженца с Украины, срывавшего с детей символику Z и армии РФ
Министр обороны Резников сообщил, что готов подать в отставку
Шипилин: "Беспилотные аппараты — это уже вчерашний день"
WSJ: рост запасов газа в Европе — отражение слабости ЕС
В Жешув прибывают первые убитые и раненые в Чернигове наёмники, их развозят по госпиталям Польши 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников