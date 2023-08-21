Вся обстановка на фронте говорит о подготовке ВС РФ к генеральному сражению.
Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.
"Наши сейчас расставляют фишки, занимают важные позиции для главного сражения. Похоже всё на это. Я, конечно, в карты Генштаба не заглядывал, но примерно такая обстановка на фронте", — отметил военкор.
Армия Украины зажата и наступление ВС РФ идёт по десяткам оперативных направлений. А армия России в свою очередь постоянно маневрирует, вводит новые направления в бой, в эфире "Крым 24" сказал аналитик.
Российская армия строго держит украинские подразделения в таких узких коридорах, что те не могут свернуть ни вправо, ни влево, подытожил Хайруллин.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.