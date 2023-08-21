Хайруллин о происходящем на СВО: "ВС РФ готовятся дать генеральное сражение"

Вся обстановка на фронте говорит о подготовке ВС РФ к генеральному сражению.

Фото: Личный архив Александра Березина

Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.

"Наши сейчас расставляют фишки, занимают важные позиции для главного сражения. Похоже всё на это. Я, конечно, в карты Генштаба не заглядывал, но примерно такая обстановка на фронте", — отметил военкор.

Армия Украины зажата и наступление ВС РФ идёт по десяткам оперативных направлений. А армия России в свою очередь постоянно маневрирует, вводит новые направления в бой, в эфире "Крым 24" сказал аналитик.

Российская армия строго держит украинские подразделения в таких узких коридорах, что те не могут свернуть ни вправо, ни влево, подытожил Хайруллин.