Экипаж СУ-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок

0:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В акватории Чёрного моря уничтожен разведывательный катер вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 22 августа.

Фото: Википедия

Согласно заявлению официального представителя ведомства, катер уничтожил экипаж СУ-30СМ в районе российских газодобывающих установок.