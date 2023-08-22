В акватории Чёрного моря уничтожен разведывательный катер вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 22 августа.
Согласно заявлению официального представителя ведомства, катер уничтожил экипаж СУ-30СМ в районе российских газодобывающих установок.
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