Продолжается освобождение Харьковской области. Генштаб ВСУ накануне заявил о перемещении российских подразделений на этом фронте.
Как сообщил глава пресс-службы Восточной группировки армии Украины Илья Евлаш, российские Вооружённые силы перебросили 45 тысяч военнослужащих, около 500 БМП и танков, более 300 артиллерийских систем и 150 реактивных систем залпового огня на Лиманское и Купянское направления.
Напомним, в районе Купянска после подрыва моста через р. Оскол положение ВСУ стало весьма затруднительным. Из самого города начали эвакуацию не только мирные граждане, но и офицерский состав армии Украины. Также там накануне был подорван большой склад с боеприпасами.
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