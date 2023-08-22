Киев заявил, что ВС РФ перебросили 45 000 бойцов и 500 танков под Купянск

Продолжается освобождение Харьковской области. Генштаб ВСУ накануне заявил о перемещении российских подразделений на этом фронте.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сообщил глава пресс-службы Восточной группировки армии Украины Илья Евлаш, российские Вооружённые силы перебросили 45 тысяч военнослужащих, около 500 БМП и танков, более 300 артиллерийских систем и 150 реактивных систем залпового огня на Лиманское и Купянское направления.

Напомним, в районе Купянска после подрыва моста через р. Оскол положение ВСУ стало весьма затруднительным. Из самого города начали эвакуацию не только мирные граждане, но и офицерский состав армии Украины. Также там накануне был подорван большой склад с боеприпасами.