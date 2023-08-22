Командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, который испугался наступления группы российских военных. Об этом рассказал источник РИА Новости, который также предоставил видеозапись с телефона украинского военного.
По его словам, инцидент был зафиксирован на Купянском направлении. Солдат ВСУ отказался идти в атаку и бросился бежать в обратном направлении. И тут же был расстрелян командиром в лесополосе.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ под Купянском пытаются ввести в заблуждение российскую разведку, устраивая "радиоигры".
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