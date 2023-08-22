Командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца, испугавшегося наступления группы россиян

Командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, который испугался наступления группы российских военных. Об этом рассказал источник РИА Новости, который также предоставил видеозапись с телефона украинского военного.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, инцидент был зафиксирован на Купянском направлении. Солдат ВСУ отказался идти в атаку и бросился бежать в обратном направлении. И тут же был расстрелян командиром в лесополосе.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ под Купянском пытаются ввести в заблуждение российскую разведку, устраивая "радиоигры".