Командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, который испугался наступления группы российских военных. Об этом рассказал источник РИА Новости, который также предоставил видеозапись с телефона украинского военного.

