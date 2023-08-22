EADaily: Четыре варианта контрнаступления ВС РФ

6:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

4 июня началось наступление Вооруженных Сил Украины. Согласно мнениям некоторых экспертов, это наступление может затянуться до начала или конца сентября, когда ВСУ, возможно, исчерпают свои ресурсы, сообщает EADaily.

Фото: by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Те же эксперты утверждают, что согласно военной логике, следующими на контрнаступление должны пойти Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ). Однако остаются вопросы о том, где и какими силами ВС РФ смогут провести своё контрнаступление, и насколько долго будет действовать созданное ими преимущество в ресурсах. В этом контексте возможны четыре варианта действий.

Первый вариант подразумевает наступление на города Херсон, Николаев и Одессу. Несмотря на громкие имена экспертов, этот вариант может быть затруднен из-за уничтожения дорог и мостов противником, что делает логистику и связь с правобережьем Днепра проблематичными. В случае наступления ВС РФ, они будут вынуждены атаковать с правого фланга, что может растянуться до Приднестровья на расстояние до 300-400 км. Это потребует массирования резервных бригад. Кроме того, города будут сложно захватить, и морской десант может быть осложнен из-за разрушенных дорог и сложной географии. Таким образом, этот вариант не выглядит оптимальным.

Второй вариант предполагает широкомасштабное наступление по всей линии фронта к востоку от Каховского водохранилища. Однако эксперты указывают, что у ВС РФ есть ограниченное временное преимущество, которое позволит им успешно продвигаться на восток. В лучшем случае, это может привести к освобождению города Запорожье, а также Славянска, Краматорска и возможно Харькова. Однако такое наступление будет связано с серьезными потерями и риском для нашего личного состава, особенно в контексте превосходства натовской артиллерии.

Артиллерийская дуэль между сторонами напоминает драку, где одна из сторон, имеющая преимущество, вынуждена драться, уворачиваясь от другой стороны. Преимущество натовской артиллерии делает сложным даже оборону на защищенных позициях, что говорит о сложности наступления. Все это при условии, что Россия разрабатывает собственные современные системы артиллерии, но пока процесс производства ограничен.

Таким образом, политическое значение освобождения Харькова велико, но оно не является единственным фактором, который может повлиять на исход конфликта. Стоимость такого наступления будет высокой, и его успешное выполнение остается под вопросом.

Третий вариант контрнаступления в случае успеха, несомненно, имел бы гораздо большее политическое значение. Это освобождение Киева. Но, опять же, в феврале-марте 2022-го падение столицы неизбежно повлекло бы крах государственности Незалежной. Сегодня такой уверенности нет. А такого легкого и быстрого выхода к пригородам Киева не получится. У противника тоже было достаточно времени, чтобы подготовить свои силы. И неясно, что стоит за рассуждениями о возможном наступлении ВС РФ на Киев, которыми на неделе поделился начальник оперштаба ВСУ Сергей Наев, — реальные опасения или "приглашение" противника.

Вероятно, ВС РФ смогли выйти на позиции марта прошлого года как на Левобережье, так и на Правобережье (со стороны Белоруссии). Может быть, на этот раз с ходу освободить Сумы и Чернигов или взять их в эффективное окружение. С Киевом не получится ни того, ни другого. Это задача не для тех резервов, которые накоплены: их просто не хватает на два кольца — внутреннее и внешнее. А речь здесь о тех же 300-400 километрах. Хорошо известна формула соотношения наступающих и обороняющихся сил: три к одному. Но она касается развивающегося наступления. Для обеспечения самого прорыва при прочих равных наступающим необходимо преимущество сил и средств вдвое большее — шесть к одному. А если речь идет о прорыве в город сплошь через микрорайоны многоэтажной застройки — чем дальше к окраинам, тем выше? Киев не взять.

Можно, конечно, принять во внимание шутку о том, что Александр Лукашенко занял место Владимира Жириновского: "Что у Владимира Владимировича на уме, у Владимира Вольфовича (и, соответственно, у Александра Григорьевича) на языке". А Лукашенко недавно рассказал, почему Путин в марте 2022-го отступил от Киева:

"Я говорю: "Ну война войной, но, чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу". Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей"".

Во всяком случае президент Белоруссии намекнул на то, что применение ядерного оружия для президента России вопрос целесообразности, морали, религиозных убеждений, но не табу. Причем оно может быть применено не обязательно в Киеве. Тем не менее и этот вариант контрнаступления ВС РФ маловероятен.

Четвертый вариант — отказ от стратегического наступления в пользу последовательных локальных операций. Для проведения которых можно будет создавать перевес и в шесть, и более раз. Такое соотношение сил и средств не только гарантирует выполнение боевой задачи в заданные сроки, но и резко сократит потери личного состава ВС РФ, а это, как известно, главное требование президента к командованию в зоне СВО.

Важно, что такая стратегия не позволит ВСУ "пересмотреть подход к контрнаступлению, взять небольшую паузу, чтобы получше подготовиться", как предлагает волонтер Мария Берлинская, которую прочат на пост министра обороны Украины вместо Алексея Резникова. Впрочем, эту "хитрость" только за последнюю неделю предложили полтора десятка западных СМИ и экспертов. Спокойно обучать мобилизованных и накапливать вооружения ВСУ не удастся. Все это придется бросать в топку в Угледаре, Авдеевке, Изюме и далее вдоль российско-украинской границы — там, где решит российское командование: инициатива будет за ним. Это лучший способ распорядиться созданным преимуществом.

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