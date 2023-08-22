Генерала Сергея Суровикина сняли с должности командующего Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ).
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Telegram-канал "База".
Генерал пропал из публичного информационного поля после мятежа военного подразделения в конце июня. Дочка Суровикина тогда сообщила "Базе", что с главой ВКС России "ничего не произошло", а все слухи о задержании генерала — неправда.
Женщина также напомнила, что её отец "никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал". Супруга Суровикина не стала комментировать порталу слухи об "аресте" мужа.
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