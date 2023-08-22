Генерал Сергей Суровикин снят с должности командующего ВКС России

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерала Сергея Суровикина сняли с должности командующего Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ).

Фото: Сайт Минобороны РФ

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Telegram-канал "База".

Генерал пропал из публичного информационного поля после мятежа военного подразделения в конце июня. Дочка Суровикина тогда сообщила "Базе", что с главой ВКС России "ничего не произошло", а все слухи о задержании генерала — неправда.

Женщина также напомнила, что её отец "никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал". Супруга Суровикина не стала комментировать порталу слухи об "аресте" мужа.