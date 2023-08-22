Для украинской армии есть высокий риск попасть под Харьковом в окружение из-за уверенного продвижения ВС РФ на этом участке. Такой прогноз сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"При наращивании усилий они могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины", — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
Военный обратил внимание на успешные атаки российских военных на этом участке. И если так будет продолжаться и дальше, ВСУ в Харькове окажутся в окружении.
Ранее Кривонос заметил, что возведение фортификационных сооружений в Харькове делается по распоряжению Владимира Зеленского не для спасения украинцев, а ради отмывания денег. Генерал не сомневается, что российские военные сумеют пробить любые укрепления.
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