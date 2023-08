Для украинской армии есть высокий риск попасть под Харьковом в окружение из-за уверенного продвижения ВС РФ на этом участке. Такой прогноз сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.