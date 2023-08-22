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Генерал ВСУ Кривонос: украинская армия может оказаться в "котле" под Харьковом

Силовые структуры

Для украинской армии есть высокий риск попасть под Харьковом в окружение из-за уверенного продвижения ВС РФ на этом участке. Такой прогноз сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Генерал ВСУ Кривонос: украинская армия может оказаться в "котле" под Харьковом
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"При наращивании усилий они могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины", — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".

Военный обратил внимание на успешные атаки российских военных на этом участке. И если так будет продолжаться и дальше, ВСУ в Харькове окажутся в окружении.

Ранее Кривонос заметил, что возведение фортификационных сооружений в Харькове делается по распоряжению Владимира Зеленского не для спасения украинцев, а ради отмывания денег. Генерал не сомневается, что российские военные сумеют пробить любые укрепления.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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