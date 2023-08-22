ФСБ задержала россиянина с татуировкой свастики за жестокое нападение и грабёж

В Абакане сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали четырёх подозреваемых — трёх мужчин и одну женщину, по подозрению в совершении жестокого нападения и грабежа, сообщает Lenta.ru.
Подозреваемые находятся под стражей. Один из них имеет татуировку с символом фашизма — свастикой.
Следствием установлено, что в мае 2022 года задержанные избили 30-летнего мужчину, используя металлические и деревянные предметы, после чего похитили его телефон и банковскую карту. Украденный гаджет был сдан в ломбард, а с использованием банковской карты были совершены несколько покупок.
Задержание двух подозреваемых было заснято на видеозаписи. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов стучатся в дверь, а затем требуют, чтобы находящиеся в помещении мужчина и женщина полегли на пол. Пара подчиняется указаниям, и наручники надеваются на мужчину.
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