ФСБ задержала россиянина с татуировкой свастики за жестокое нападение и грабёж

В Абакане сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали четырёх подозреваемых — трёх мужчин и одну женщину, по подозрению в совершении жестокого нападения и грабежа, сообщает Lenta.ru.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.