ФСБ задержала россиянина с татуировкой свастики за жестокое нападение и грабёж

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Абакане сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали четырёх подозреваемых — трёх мужчин и одну женщину, по подозрению в совершении жестокого нападения и грабежа, сообщает Lenta.ru.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Подозреваемые находятся под стражей. Один из них имеет татуировку с символом фашизма — свастикой.

Следствием установлено, что в мае 2022 года задержанные избили 30-летнего мужчину, используя металлические и деревянные предметы, после чего похитили его телефон и банковскую карту. Украденный гаджет был сдан в ломбард, а с использованием банковской карты были совершены несколько покупок.

Задержание двух подозреваемых было заснято на видеозаписи. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов стучатся в дверь, а затем требуют, чтобы находящиеся в помещении мужчина и женщина полегли на пол. Пара подчиняется указаниям, и наручники надеваются на мужчину.

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