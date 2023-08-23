Военнослужащие подразделения "Восток" сообщили об обстановке на фронте.
Ситуацию по Времевскому выступу на стыке Запорожской области и ДНР цитирует издание "Русская Весна".
"Утро началось с авианалёта по Новодонецкому — противник решил активизироваться сегодня пораньше. Чувствуется, что подразделения ВСУ слегка выдохлись и ждут вливаний. Вчера группа бронетехники в составе танка и нескольких БМП попыталась нащупать брешь — танк и одна БМП остались в поле, остальные отошли", — отмечают бойцы ВС РФ.
По их словам, после интенсивных дней обстрела позиций врага склады весьма опустели — но результат налицо — потери ВСУ несут очень серьёзные.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.