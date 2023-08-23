Армия Украины выдыхается и несёт большие потери у Времевского выступа

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие подразделения "Восток" сообщили об обстановке на фронте.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ситуацию по Времевскому выступу на стыке Запорожской области и ДНР цитирует издание "Русская Весна".

"Утро началось с авианалёта по Новодонецкому — противник решил активизироваться сегодня пораньше. Чувствуется, что подразделения ВСУ слегка выдохлись и ждут вливаний. Вчера группа бронетехники в составе танка и нескольких БМП попыталась нащупать брешь — танк и одна БМП остались в поле, остальные отошли", — отмечают бойцы ВС РФ.

По их словам, после интенсивных дней обстрела позиций врага склады весьма опустели — но результат налицо — потери ВСУ несут очень серьёзные.