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Ходаковский: ВСУ не рискнули наступать на Энергодар

0:57
Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему украинская армия "не выдержит игру вдолгую".

Ходаковский: ВСУ не рискнули наступать на Энергодар
Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Ходаковский уверен, что со временем преимущество ВС РФ только крепнет. Он сделал такой вывод, исходя из того, что ВСУ не рискнули пока наступать на Энергодар.

Он предположил, что командование украинской армией не хочет пускать в ход все резервы.

Военачальник признал, что к подготовке ВС РФ и боевой слаженности российской армии есть вопросы.

"Но ресурсно мы стоим на совершенно ином уровне, и со временем наше преимущество станет абсолютным", — поделился своим мнением бывший командир донецкой "Альфы".

Он считает, что у Украины, получающей помощь Запада, закончится живая сила.

Ранее Александр Ходаковский пожаловался на нехватку контрактников и современной техники на СВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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