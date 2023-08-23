Ходаковский пожаловался на нехватку контрактников и техники: Воюем, чем и кем Бог послал

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский предположил, что современная военная техника не введена в действие на СВО.

Фото: "File:БМП-3 під час АТО (29202179574).jpg" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ходаковский рассказал, что ему прислал свою заметку один парень, который не соглашается с утверждением Дмитрия Медведева о том, что набор контрактников удовлетворяет потребности СВО.

Автор письма рассказывает, что по контракту идут неподготовленные люди, однако сформированные части укомплектованы современными БМП-3 и модернизированными танками.

Военачальник согласился с тем, что современная боевая техника поступает в в подразделения, которые не введены в действие, и где-то накапливаются для реализации какого-то замысла.

"Воюем, чем и кем Бог послал. Воюем, и при этом недоумеваем: где же эти контрактники? Где же эта новая техника?" — задался вопросом бывший командир донецкой "Альфы".

Он удивлён таким положением дел, так как, по словам высокопоставленных лиц, заводы отлично работают, а контрактники прибывают на СВО ежедневно почти целыми дивизиями.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о преимуществах советской техники на СВО.