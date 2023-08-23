Комбат "Востока" Александр Ходаковский предположил, что современная военная техника не введена в действие на СВО.
Ходаковский рассказал, что ему прислал свою заметку один парень, который не соглашается с утверждением Дмитрия Медведева о том, что набор контрактников удовлетворяет потребности СВО.
Автор письма рассказывает, что по контракту идут неподготовленные люди, однако сформированные части укомплектованы современными БМП-3 и модернизированными танками.
Военачальник согласился с тем, что современная боевая техника поступает в в подразделения, которые не введены в действие, и где-то накапливаются для реализации какого-то замысла.
"Воюем, чем и кем Бог послал. Воюем, и при этом недоумеваем: где же эти контрактники? Где же эта новая техника?" — задался вопросом бывший командир донецкой "Альфы".
Он удивлён таким положением дел, так как, по словам высокопоставленных лиц, заводы отлично работают, а контрактники прибывают на СВО ежедневно почти целыми дивизиями.
Ранее Александр Ходаковский рассказал о преимуществах советской техники на СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Близкая подруга погибшего на экскурсии по подземным коллекторам Москвы Дмитрия Маркушина рассказала, что он был верующим человеком и вёл аскетичный образ жизни.