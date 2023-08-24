В результате ракетной атаки Военно-космических сил России на объекты критической структуры украинского города Днепр повреждён транспортный узел.
Об этом в своей соцсети сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак.
"Есть попадание. Частично разрушен транспортный объект. Повреждено с десяток прочих объектов, в том числе водо- и газопроводы", - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее американский военный эксперт предупредил Киев, что Украину ждёт участь милитаристской Японии 1945-го года, если власти не согласятся добровольно отдать часть территорий России.
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