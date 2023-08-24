Власти Днепра сообщили результаты атаки ВКС РФ: повреждён транспортный объект

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате ракетной атаки Военно-космических сил России на объекты критической структуры украинского города Днепр повреждён транспортный узел.

Фото: "House fire" by Ada Be is licensed under CC BY 2.0.

Об этом в своей соцсети сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак.

"Есть попадание. Частично разрушен транспортный объект. Повреждено с десяток прочих объектов, в том числе водо- и газопроводы", - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее американский военный эксперт предупредил Киев, что Украину ждёт участь милитаристской Японии 1945-го года, если власти не согласятся добровольно отдать часть территорий России.