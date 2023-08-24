Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Два гражданина Таджикистана погибли в ДТП под Тамбовом
Суд в Москве на 2 миллиона рублей оштрафовал TikTok за демонстрацию ЛГБТ-отношений
Юрист Хаминский посоветовал фермерам из России поменять условия работы
Рогозин: атакуя Работино, ВСУ стараются угодить киевскому начальству
После серии пластических операций у Киркорова обнаружили миллионные долги по налогам
Рожин против возобновления зерновой сделки: "Запад снова обманет Россию"
Ксения Собчак призналась, что чуть не стала эскортницей
Цеков: условия по прекращению конфликта, предложенные Киевом, несуразны и далеки от реальности
В Швейцарии семилетний мальчик избежал аварии и спас жизнь отцу

Пополнение для отряда "Ермак" готовят в рамках военно-полевых сборов

Силовые структуры » Военные новости

На полигонах Самарской области штабом Волжского войскового казачьего общества во главе с войсковым атаманом Юрием Ивановым организовано проведение военно-полевых сборов с целью подготовки казаков-добровольцев для комплектования личного состава отряда "Ермак" (БАРС 15).

Пополнение для отряда "Ермак" готовят в рамках военно-полевых сборов
Фото: Всероссийское казачье общество

— Сегодня проводятся практические занятия по отработке навыков, которые предстоит выполнять добровольцам в зоне боевых действий. Опытные инструкторы обучают огневой и тактической подготовке, тактической медицине, а также азам инженерной подготовки, которая включает в себя минно-взрывное дело и инженерное оборудование позиций. Также будут проведены занятия по топографии, средствам связи, ведению разведки и целеуказанию, — отметил Юрий Иванов.

На военно-полевые сборы, по словам войскового атамана, прибыли добровольцы из Самарской и Ульяновской областей, Пермского края, Свердловской области, а также оренбургские казаки.

— В общей сложности, — сказал Юрий Иванов, — численность личного состава позволит провести ротацию, которая осуществляется нами каждые полгода.

В военно-полевых сборах принимают участие добровольцы, которые не в первый раз направятся в зону СВО.

— Они являются костяком наших подразделений, в том числе и учебных, что позволяет оптимизировать обмен знаниями и боевым опытом и повышает эффективность подготовки, — считает войсковой атаман.

Отметим, подготовкой добровольцев занимаются инструкторы, которые имеют боевой опыт и являются членами Волжского войскового казачьего общества, Регионального отделения ДОСААФ России Самарской области, а также офицеры, профессионально владеющие теми видами оружия, которые применяются в зоне специальной военной операции.

В частности, инструктор с позывным "Ветер" отмечает:

— Мы проводим подготовку добровольцев для казачьего добровольческого отряда "Ермак" для дальнейшего выполнения ими боевых задач в зоне СВО. Тактика, огневая подготовка, тактическая медицина и инженерная подготовка — это то, что необходимо им знать для успешного выполнения задач.

Казак-доброволец с позывным "Ара", как и все добровольцы, ответственно относится к участию в военно-полевых сборах:

— От полученных знаний будет зависеть не только качество выполнения поставленных боевых задач, но и жизнь каждого из нас. Как говорил Суворов, тяжело в учении — легко в бою. Нам нельзя подвести всех, кто живёт в ожидании Победы!

Казаки говорят: они иду в СВО, чтобы победить! И, уповая на Всевышнего, не сомневаются в собственных силах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Последние материалы
В Швейцарии семилетний мальчик избежал аварии и спас жизнь отцу
В США медики нашли связь вспышки сальмонеллёза с домашними черепахами
Под Смоленском мужчина избил девушку палкой до потери сознания
"Царьград": Хазин раскрыл многоходовку ЦБ с рублём — у Набиуллиной всё по плану
Психиатр Грег Мюррей назвал причины ночных пробуждений: стресс и температура
Дебошир ранил росгвардейца из пистолета в Забайкалье
В разведке Украины заявили, что запускают дроны по "Москва-Сити" для психологического воздействия
Женщина из Техаса обнаружила сбежавшую змею, загородившую путь к её машине
Политолог: БРИКС с новыми членами может стать политическим противовесом G7
Захарова: шесть новых стран станут членами БРИКС уже с 1 января 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников