Пополнение для отряда "Ермак" готовят в рамках военно-полевых сборов

На полигонах Самарской области штабом Волжского войскового казачьего общества во главе с войсковым атаманом Юрием Ивановым организовано проведение военно-полевых сборов с целью подготовки казаков-добровольцев для комплектования личного состава отряда "Ермак" (БАРС 15).

Фото: Всероссийское казачье общество

— Сегодня проводятся практические занятия по отработке навыков, которые предстоит выполнять добровольцам в зоне боевых действий. Опытные инструкторы обучают огневой и тактической подготовке, тактической медицине, а также азам инженерной подготовки, которая включает в себя минно-взрывное дело и инженерное оборудование позиций. Также будут проведены занятия по топографии, средствам связи, ведению разведки и целеуказанию, — отметил Юрий Иванов.

На военно-полевые сборы, по словам войскового атамана, прибыли добровольцы из Самарской и Ульяновской областей, Пермского края, Свердловской области, а также оренбургские казаки.

— В общей сложности, — сказал Юрий Иванов, — численность личного состава позволит провести ротацию, которая осуществляется нами каждые полгода.

В военно-полевых сборах принимают участие добровольцы, которые не в первый раз направятся в зону СВО.

— Они являются костяком наших подразделений, в том числе и учебных, что позволяет оптимизировать обмен знаниями и боевым опытом и повышает эффективность подготовки, — считает войсковой атаман.

Отметим, подготовкой добровольцев занимаются инструкторы, которые имеют боевой опыт и являются членами Волжского войскового казачьего общества, Регионального отделения ДОСААФ России Самарской области, а также офицеры, профессионально владеющие теми видами оружия, которые применяются в зоне специальной военной операции.

В частности, инструктор с позывным "Ветер" отмечает:

— Мы проводим подготовку добровольцев для казачьего добровольческого отряда "Ермак" для дальнейшего выполнения ими боевых задач в зоне СВО. Тактика, огневая подготовка, тактическая медицина и инженерная подготовка — это то, что необходимо им знать для успешного выполнения задач.

Казак-доброволец с позывным "Ара", как и все добровольцы, ответственно относится к участию в военно-полевых сборах:

— От полученных знаний будет зависеть не только качество выполнения поставленных боевых задач, но и жизнь каждого из нас. Как говорил Суворов, тяжело в учении — легко в бою. Нам нельзя подвести всех, кто живёт в ожидании Победы!

Казаки говорят: они иду в СВО, чтобы победить! И, уповая на Всевышнего, не сомневаются в собственных силах.