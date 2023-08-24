Минобороны: ночью российскими военными был нанесён удар по центру принятия решений Киева

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Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ. Об этом доложили представители Минобороны РФ.

Фото: "Russian cruiser Marshal Ustinov - 15 November 2018" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

В ведомстве сообщили, что удар был нанесён в ночное время, его цель была достигнута.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен", — отметили в Минобороны.

Помимо этого в ведомстве сообщили, что высокоточными ударами были также поражены четыре украинских склада с боеприпасами в разных районах, а в Николаевской области был выведен из строя пункт управления.

Кроме того, ВС РФ продолжают продвигаться вперёд на Купянском направлении, добавили в ведомстве.