Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ. Об этом доложили представители Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что удар был нанесён в ночное время, его цель была достигнута.
"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен", — отметили в Минобороны.
Помимо этого в ведомстве сообщили, что высокоточными ударами были также поражены четыре украинских склада с боеприпасами в разных районах, а в Николаевской области был выведен из строя пункт управления.
Кроме того, ВС РФ продолжают продвигаться вперёд на Купянском направлении, добавили в ведомстве.
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