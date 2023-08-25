Украинская армия сконцентрировала под Угледаром значительные объёмы военной техники и бойцов, пытаясь прорвать российскую оборону на этом участке. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Чиновник добавил, что пока старания ВСУ в этом направлении не принесли им успеха.
"Если говорить об Угледаре, противник несколько дней сосредотачивал там большое количество личного состава и техники для прорыва по флангам, но на данный момент у него пока ничего не получается", - сказал Гагин в эфире Первого канала.
Советник Пушилина добавил, что этот участок прикрывается огнём российской артиллерии, а идущие здесь бои "очень жёсткие".
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