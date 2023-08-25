Гагин: ВСУ пытаются прорваться под Угледаром, сосредоточив там большое количество резервов

Украинская армия сконцентрировала под Угледаром значительные объёмы военной техники и бойцов, пытаясь прорвать российскую оборону на этом участке. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Чиновник добавил, что пока старания ВСУ в этом направлении не принесли им успеха.

"Если говорить об Угледаре, противник несколько дней сосредотачивал там большое количество личного состава и техники для прорыва по флангам, но на данный момент у него пока ничего не получается", - сказал Гагин в эфире Первого канала.

Советник Пушилина добавил, что этот участок прикрывается огнём российской артиллерии, а идущие здесь бои "очень жёсткие".