Украинская армия сконцентрировала под Угледаром значительные объёмы военной техники и бойцов, пытаясь прорвать российскую оборону на этом участке. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.