Минобороны: с кораблей ВМФ был нанесён удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С кораблей ВМФ был нанесён удар высокоточным оружием по объекту украинской портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: "Russian cruiser Marshal Ustinov - 15 November 2018" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Для удара были применены крылатые ракеты высокой дальности.

"Сегодня ночью Военно-морским флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооружённых сил", — проинформировали в российском ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что заданная цель была успешно поражена.

Ранее сообщалось о ночных взрывах в Одесской области, около Черноморска.