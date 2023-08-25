С кораблей ВМФ был нанесён удар высокоточным оружием по объекту украинской портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для удара были применены крылатые ракеты высокой дальности.
"Сегодня ночью Военно-морским флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооружённых сил", — проинформировали в российском ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что заданная цель была успешно поражена.
Ранее сообщалось о ночных взрывах в Одесской области, около Черноморска.
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