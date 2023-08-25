Ходаковский оценил решение Украины освободить всю территорию страны: Команда дадена — деревня взядена

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский прокомментировал постановление Верховной Рады Украины об отказе от территориальных уступок.

Фото: sharij.net

Военачальник оценил предписание ВС РФ освободить всю территорию Украины

"Что же, как говорят: команда дадена — деревня взядена", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Полковник отметил, что несмотря на его пророчество о переделе Украины, украинцы не хотят делиться. Ходаковский объяснил, что в таком случае нам придётся брать на себя повышенные обязательства.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о взятии Работино и атаке на Токмак.