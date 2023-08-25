Комбат "Востока" Александр Ходаковский прокомментировал постановление Верховной Рады Украины об отказе от территориальных уступок.
Военачальник оценил предписание ВС РФ освободить всю территорию Украины
"Что же, как говорят: команда дадена — деревня взядена", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Полковник отметил, что несмотря на его пророчество о переделе Украины, украинцы не хотят делиться. Ходаковский объяснил, что в таком случае нам придётся брать на себя повышенные обязательства.
Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о взятии Работино и атаке на Токмак.
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Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.