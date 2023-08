Раскрыто дело 12-летней давности об изнасиловании несовершеннолетних девочек

Your browser does not support the audio element.

Дело, связанное с инцидентом, произошедшим 12 лет назад, касающееся изнасилования несовершеннолетних девочек из Москвы, раскрыто Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. Один из подозреваемых уже задержан, второй находится в розыске.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.