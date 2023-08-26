Раскрыто дело 12-летней давности об изнасиловании несовершеннолетних девочек

Дело, связанное с инцидентом, произошедшим 12 лет назад, касающееся изнасилования несовершеннолетних девочек из Москвы, раскрыто Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. Один из подозреваемых уже задержан, второй находится в розыске.
По данным ведомства, преступление было совершено 16 октября 2011 года в одном из столичных лесопарков. Двое мужчин совершили изнасилование несовершеннолетних девушек и скрылись.
Мужчина, родившийся в 1986 году, пока не признал свою вину. Следствие планирует обратиться к суду с просьбой избрать ему меру пресечения.
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