Британский адмирал рассказал об изменении места концентрации ВСУ

Адмирал Великобритании Тони Радакин заявил о переброске ВСУ на новое направление.

Фото: "Міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідав Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Главком ВСУ Валерий Залужный переговорил с представителями НАТО по поводу трудностей контрнаступления украинской армии.

Залужный с членами своей команды провели пятичасовое совещание с военной верхушкой НАТО, генералом США Кристофер Каволи, а также адмиралом Великобритании Тони Радакиным.

Итоги военного совещания остались в секрете, однако сообщалось, что украинская армии поменяет стратегию.

"Я думаю, скоро вы увидите, что они концентрируются на Запорожском фронте", — цитирует слова представителя Великобритании The Guardian.