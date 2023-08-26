Адмирал Великобритании Тони Радакин заявил о переброске ВСУ на новое направление.
Главком ВСУ Валерий Залужный переговорил с представителями НАТО по поводу трудностей контрнаступления украинской армии.
Залужный с членами своей команды провели пятичасовое совещание с военной верхушкой НАТО, генералом США Кристофер Каволи, а также адмиралом Великобритании Тони Радакиным.
Итоги военного совещания остались в секрете, однако сообщалось, что украинская армии поменяет стратегию.
"Я думаю, скоро вы увидите, что они концентрируются на Запорожском фронте", — цитирует слова представителя Великобритании The Guardian.
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