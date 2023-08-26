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Россия успешно испытала новое лазерное оружие против беспилотников

0:57
Силовые структуры

На одном из российских военных полигонов успешно завершились испытания боевого лазера, предназначенного для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) как воздушных, так и квадрокоптерных, сообщает РИА Новости.

Россия успешно испытала новое лазерное оружие против беспилотников
Фото: openverse

Согласно данным собеседника агентства, лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность в поражении беспилотников в непосредственной близости. Источник уточнил, что в ходе испытаний боевой инфракрасный лазер обеспечивал физическое поражение дронов путем прожига аэродинамических поверхностей аппаратов, их корпусов вместе с установленным оборудованием.

В июне 2022 года тогдашний вице-премьер и нынешний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что Россия опережает ведущие мировые державы на 3-5 лет в разработке твердотельных нитридных боевых лазеров.

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ПЕРВЫЙ БОЕВОЙ ЛАЗЕР В ДЕЙСТВИИ. ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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