Россия успешно испытала новое лазерное оружие против беспилотников

На одном из российских военных полигонов успешно завершились испытания боевого лазера, предназначенного для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) как воздушных, так и квадрокоптерных, сообщает РИА Новости.
Согласно данным собеседника агентства, лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность в поражении беспилотников в непосредственной близости. Источник уточнил, что в ходе испытаний боевой инфракрасный лазер обеспечивал физическое поражение дронов путем прожига аэродинамических поверхностей аппаратов, их корпусов вместе с установленным оборудованием.
В июне 2022 года тогдашний вице-премьер и нынешний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что Россия опережает ведущие мировые державы на 3-5 лет в разработке твердотельных нитридных боевых лазеров.
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