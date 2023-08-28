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Пойман житель Ачинска, убивший 18 лет назад свою знакомую и утопивший её в болоте

Силовые структуры

В городе Краснодаре был арестован мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, которое произошло 18 лет назад в Ачинске.

Пойман житель Ачинска, убивший 18 лет назад свою знакомую и утопивший её в болоте
Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

По информации, предоставленной правоохранительными органами и СКР, события развернулись 21 сентября 2005 года. В тот день компания из двух мужчин и двух женщин употребляла алкоголь, после чего 22-летний молодой человек решил проводить 24-летнюю девушку домой.

Во время их прогулки возник конфликт, который перерос в ссору, и парень, по версии следствия, убил знакомую, а затем решил избавиться от тела. Он обратился к своему знакомому с просьбой о помощи, но получил отказ. В итоге ему помог родственник, который помог увезти тело из Ачинска и выбросить его в болото рядом с деревней Ильинка.

Под видом того, что он сопроводил девушку на такси, парень обманул своих друзей. Долгое время она числилась без вести пропавшей, пока её тело не было обнаружено. Тем не менее, убийцу так и не удалось найти.

После пересмотра обстоятельств дела, следователи выявили подозреваемого в причастности к убийству. Мужчина переехал в Краснодар, где и был задержан местными полицейскими во время их служебной командировки.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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