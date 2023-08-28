Армия РФ эффективно использует планирующие бомбы в зоне проведения СВО, замедляя темпы наступления Украины, пишет Forbes.
Как отмечает издание, украинским войскам не удалось продвинуться на значительные расстояния в ходе контрнаступления.
"Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно", — сказано в статье.
Военнослужащий ВСУ, на которого ссылается Forbes, пояснил, что ВС России активно используют бомбы FAB. Эти боеприпасы отличаются низкой стоимостью и изготавливаются вручную, уточнил солдат. При этом он добавил, что российские военные не жалеют снаряды во время боевых действий.
Ранее австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что у ВСУ есть всего две недели для продвижения на линии соприкосновения из-за приближения сезона дождей.
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