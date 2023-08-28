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Forbes: российские планирующие бомбы замедлили наступление Украины

Силовые структуры

Армия РФ эффективно использует планирующие бомбы в зоне проведения СВО, замедляя темпы наступления Украины, пишет Forbes.

Forbes: российские планирующие бомбы замедлили наступление Украины
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как отмечает издание, украинским войскам не удалось продвинуться на значительные расстояния в ходе контрнаступления.

"Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно", — сказано в статье.

Военнослужащий ВСУ, на которого ссылается Forbes, пояснил, что ВС России активно используют бомбы FAB. Эти боеприпасы отличаются низкой стоимостью и изготавливаются вручную, уточнил солдат. При этом он добавил, что российские военные не жалеют снаряды во время боевых действий.

Ранее австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что у ВСУ есть всего две недели для продвижения на линии соприкосновения из-за приближения сезона дождей.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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